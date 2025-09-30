Зустріч Трампа з демократами закінчилася провалом: Венс розповів, що тепер чекає на США

Уряду в США загрожує шатдаун після невдалої зустрічі американського президента Дональда Трампа з представниками демократів, на якій так і не вдалося дійти згоди щодо бюджетних видатків. Таку заяву зробив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє Reuters.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, що ми прямуємо до шатдауну", — сказав Венс.

При цьому віце-президент США звинуватив у цьому представників Демократичної, які, за його словами, "не хочуть робити правильних кроків".

Демократи, у свою чергу, звинувачують республіканців у можливому припиненні роботи уряду.

У матеріалі йдеться, що предметом конфлікту між сторонами, які не можуть ухвалити бюджет, є питання в охороні здоров'я.

Близько 24 млн американців, які користуються програмою Affordable Care Act, можуть зіткнутися з підвищенням видатків, якщо Конгрес не продовжить тимчасових податкових пільг, термін дії яких завершується наприкінці року.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс наголосив, що Конгрес має зробити ці податкові пільги постійними вже зараз, оскільки страхові компанії фіналізують вищі тарифи, а новий період реєстрації починається 1 листопада.

"Ми вважаємо неприйнятним просто ухвалити республіканський план, який продовжує підривати систему охорони здоров'я", — сказав Джефріс на прес-конференції у понеділок.

Республіканці стверджують, що готові обговорювати цю тему, але не в рамках тимчасового фінансування.

"У них були ідеї, які я вважав розумними, ідеї, які президент теж вважав розумними. Але безглуздо використовувати їх як важіль і доводити справу до шатдауну!", — зазначив Венс.

Демократи прагнуть мобілізувати свій електорат напередодні проміжних виборів 2026 року, коли вирішуватиметься контроль над Конгресом, і загалом підтримують курс на збереження медичних пільг. Водночас, деякі демократичні радники неофіційно висловлюють занепокоєння, що шатдаун може викликати негативну реакцію суспільства, якщо партія не зуміє ефективно пояснити свою позицію і виглядатиме так, ніби просто протидіє всьому, що пропонує Трамп.

Якщо сторони так і не домовляться, призупинення діяльності уряду розпочнеться о 00:01 1 жовтня.

