Зустріч Трампа з демократами закінчилася провалом: Венс розповів, що тепер чекає на США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Уряду в США загрожує шатдаун після невдалої зустрічі американського президента Дональда Трампа з представниками демократів, на якій так і не вдалося дійти згоди щодо бюджетних видатків. Таку заяву зробив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє Reuters.
Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел
При цьому віце-президент США звинуватив у цьому представників Демократичної, які, за його словами, "не хочуть робити правильних кроків".
Демократи, у свою чергу, звинувачують республіканців у можливому припиненні роботи уряду.
У матеріалі йдеться, що предметом конфлікту між сторонами, які не можуть ухвалити бюджет, є питання в охороні здоров'я.
Близько 24 млн американців, які користуються програмою Affordable Care Act, можуть зіткнутися з підвищенням видатків, якщо Конгрес не продовжить тимчасових податкових пільг, термін дії яких завершується наприкінці року.
Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс наголосив, що Конгрес має зробити ці податкові пільги постійними вже зараз, оскільки страхові компанії фіналізують вищі тарифи, а новий період реєстрації починається 1 листопада.
Республіканці стверджують, що готові обговорювати цю тему, але не в рамках тимчасового фінансування.
Демократи прагнуть мобілізувати свій електорат напередодні проміжних виборів 2026 року, коли вирішуватиметься контроль над Конгресом, і загалом підтримують курс на збереження медичних пільг. Водночас, деякі демократичні радники неофіційно висловлюють занепокоєння, що шатдаун може викликати негативну реакцію суспільства, якщо партія не зуміє ефективно пояснити свою позицію і виглядатиме так, ніби просто протидіє всьому, що пропонує Трамп.
Якщо сторони так і не домовляться, призупинення діяльності уряду розпочнеться о 00:01 1 жовтня.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у США дали пряму відповідь, чи дозволив Трамп Україні завдавати далекобійних ударів по РФ.