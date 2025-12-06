logo

Встреча Украины и США: Уиткофф раскрыл, к чему удалось прийти после переговоров
Встреча Украины и США: Уиткофф раскрыл, к чему удалось прийти после переговоров

Уиткофф отметил, что представители Вашингтона и Киева обсудили результаты недавней встречи представителей США с российской делегацией

6 декабря 2025, 10:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В течение двух дней спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым. Стороны обсуждали продвижение "надежного пути к крепкому и справедливому миру". Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в сети Х.

Встреча Украины и США: Уиткофф раскрыл, к чему удалось прийти после переговоров

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Главный переговорщик Трампа отметил, что представители Вашингтона и Киева обсудили результаты недавней встречи представителей США с российской делегацией, а также возможные шаги, способные приблизить завершение войны. В частности, стороны пришли к согласию относительно рамок договоренностей относительно безопасности и поддержку послевоенного восстановления Украины.

"Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги к деэскалации и прекращению убийств", — подчеркнул Уиткофф.

Американский чиновник отметил, что прекращение войны и надежные шаги по прекращению огня и деэскалации необходимы для предотвращения возобновления агрессии и для реализации комплексного плана перестройки Украины.

Следует отметить, что со своей стороны секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил в соцсети, что состоялась уже шестая за последние две недели встреча делегаций США и Украины по обсуждению мирного плана. Снова есть ряд вопросов, по которым прийти к компромиссу не удалось. Поэтому стороны снова соберутся, чтобы продолжить диалог.

Главный переговорщик от Украины подтвердил, что приоритетом Киева является урегулирование, гарантирующее защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирующее стабильную основу для успешного демократического будущего.

Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с Россией и шаги, которые могут привести к окончанию войны.



Источник: https://x.com/sepeacemissions/status/1997076434498535814?s=46
