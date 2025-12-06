Зустріч України і США: Віткофф розкрив до чого вдалося прийти після переговорів

Протягом двох днів спецпредставники США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер зустрічалися з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим. Сторони обговорювали просування “надійного шляху до міцного та справедливого миру”. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф у мережі Х.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Головний переговорник Трампа зазначив, що представники Вашингтону і Києва обговорили результати нещодавньої зустрічі представників США з російською делегацією, а також можливі кроки, які здатні наблизити завершення війни. Зокрема, сторони дійшли згоди щодо рамок домовленостей стосовно 0безпеки та підтримку післявоєнної відбудови України.

“Обидві сторони погодилися, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії продемонструвати серйозну відданість довгостроковому миру, включаючи кроки до деескалації та припинення вбивств”, — наголосив Віткофф.

Американський чиновник зауважив, що припинення війни та надійні кроки до припинення вогню та деескалації необхідні для запобігання відновленню агресії та для реалізації комплексного плану перебудови України.

Варто зазначити, що зі свого боку секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров повідомив у соцмережі, що відбулася вже шоста за останні два тижні зустріч делегацій США та України щодо обговорення мирного плану. Знову є низка питань, з яких дійти компромісу не вдалося. Тому сторони знову зберуться, щоби продовжити діалог.

Головний переговорник від України підтвердив, що пріоритетом Києва є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців та формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

