Встреча Зеленского и Трампа перенесли: что известно

Двухсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Палм-Бич (штат Флорида) состоится раньше, чем планировалось. Об изменении графика официально сообщил Белый дом, ссылаясь на обновленное расписание, обнародованное пресс-пулом администрации США.

Встреча Зеленского и Трампа перенесли. Фото из открытых источников

Первоначально переговоры Зеленского и Трампа были запланированы на 15:00 по местному времени, что соответствовало 22:00 по киевскому времени. Однако, согласно новому графику, опубликованному Белым домом, встреча президентов Украины и США начнется в 13:00 по времени Флориды, то есть в 20:00 по Киеву. Таким образом, переговоры перенесли на два часа раньше.

Причины смены расписания официально не объясняются.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ключевой темой разговора с Трампом станут гарантии безопасности для Украины, а также ряд вопросов, которые уже обсуждались с европейскими партнерами. Президент подчеркнул, что для Киева важно не только получить такие гарантии, но и понимать механизмы и временные рамки их реализации.

"Гарантии безопасности для меня очень важны. Мы хотим, чтобы они были абсолютно ясны. И важно, когда мы можем их иметь", — сказал Зеленский, комментируя подготовку к встрече с американским лидером.

По его словам, после переговоров с Трампом не исключена дополнительная координация с европейскими лидерами, если разговор потребует дальнейших согласований.

