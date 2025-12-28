Зустріч Зеленського й Трампа перенесли: що відомо

Двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Палм-Біч (штат Флорида) відбудеться раніше, ніж планувалося. Про зміну графіка офіційно повідомив Білий дім, посилаючись на оновлений розклад, оприлюднений преспулом адміністрації США.

Зустріч Зеленського та Трампа перенесли. Фото з відкритих джерел

Спочатку переговори Зеленського та Трампа були заплановані на 15:00 за місцевим часом, що відповідало 22:00 за київським часом. Однак, згідно з новим графіком опублікованим Білим домом, зустріч президентів України та США розпочнеться о 13:00 за часом Флориди, тобто о 20:00 за Києвом. Таким чином, переговори перенесли на дві години раніше.

Причини зміни розкладу офіційно не пояснюються.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що ключовою темою розмови з Трампом стануть гарантії безпеки для України, а також низка чутливих питань, які вже обговорювалися з європейськими партнерами. Президент наголосив, що для Києва важливо не лише отримати такі гарантії, а й чітко розуміти механізми та часові рамки їх реалізації.

"Гарантії безпеки для мене дуже важливі. Ми хочемо, щоб вони були абсолютно зрозумілі. І важливо, коли ми можемо їх мати", — зсказав Зеленський, коментуючи підготовку до зустрічі з американським лідером.

За його словами, після переговорів із Трампом не виключена додаткова координація з європейськими лідерами, якщо розмова вимагатиме подальших узгоджень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський назвав три умови миру, які обговорить з Трампом.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський допускає радикальні поступки щодо питання територій.