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Вступление Украины в НАТО: американский генерал рассказал о перспективах

Украина способна достичь требований для членства в НАТО

сегодня, 21:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Относительно военного плана Украина способна достичь требований, перечисленных для вступления в НАТО. Но остаются политические вопросы. Об этом журналистам рассказал генерал-майор в отставке из Соединенных Штатов Дэвид Болдвин , он в прошлом возглавлял Национальную гвардию Калифорнии.

Вступление Украины в НАТО: американский генерал рассказал о перспективах

Вступление Украины в НАТО (фото из открытых источников)

"Мне всегда приятно слышать, когда люди говорят: вопрос не в том, позволит ли НАТО присоединение Украины, а в том, позволит ли Украина присоединение НАТО", — говорит военный.


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Как он утверждает, вопрос вступления будет политическим решением.

"С точки зрения военного потенциала и военных стандартов Украина более чем способна достичь не только боеспособности НАТО, но и требований для членства в НАТО. Они это продемонстрировали. У них есть еще несколько областей, которые они должны улучшить, чтобы быть полностью совместимыми с НАТО, в военном отношении я не вижу в этом проблемы", — подчеркнул представитель США.

Но, по мнению Болдвина, политика всегда будет под вопросом, ведь это одна из красных линий, которые всех беспокоят.

"Но это не было проблемой для Швеции или Финляндии. Так что я по-прежнему очень-очень оптимистично настроен по способности Украины достичь оперативной совместимости с НАТО, и я по-прежнему очень надеюсь на возможность обретения членства", — подытожил американский военный.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что внутри НАТО продолжается активное обсуждение того , чтобы предложить Украине расширенный формат партнерства и таким образом продемонстрировать политическую поддержку. В то же время, о конкретных шагах на пути к членству в НАТО пока союзники Киева не готовы говорить.



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