ВСУ могут перейти в наступление: в США сделали обнадеживающее заявление по войне в Украине

Вашингтон в ближайшие недели объявит о новой партии военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", — отметил советник.

По словам советника Джо Байдена, Украина оказалась в плохой ситуации из-за задержек с американской помощью. Однако на сегодня Силы обороны "укрепляют линии" в ключевых местах и останавливают наступление оккупационных войск к северу от Харькова.

"Оружие, которое поступает на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте", — прокомментировал Джейк Салливан.

Как добавил советник главы Белого дома, в Вашингтоне надеются, что в конце концов ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.

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