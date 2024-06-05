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ВСУ могут перейти в наступление: в США сделали обнадеживающее заявление по войне в Украине

США анонсировали новую партию военной помощи Украине

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Вашингтон в ближайшие недели объявит о новой партии военной помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

ВСУ могут перейти в наступление: в США сделали обнадеживающее заявление по войне в Украине

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине", — отметил советник.

По словам советника Джо Байдена, Украина оказалась в плохой ситуации из-за задержек с американской помощью. Однако на сегодня Силы обороны "укрепляют линии" в ключевых местах и останавливают наступление оккупационных войск к северу от Харькова.

"Оружие, которое поступает на поле боя в тех масштабах и количестве за последние несколько дней и недель, повлияло на ситуацию на фронте", — прокомментировал Джейк Салливан.

Как добавил советник главы Белого дома, в Вашингтоне надеются, что в конце концов ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.                                                        

Читайте также на портале "Комментарии" — июнь обещает стать для Украины жарким не только в военном, но и в дипломатическом плане. В данный момент президент Владимир Зеленский совершает турне по Европе, подписывая новые и новые соглашения в сфере безопасности. А впереди – важнейшие встречи на высшем уровне, в том числе в рамках саммита мира в Швейцарии. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от июньской ситуации на дипломатических фронтах. 

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ возвращают позиции в Волчанске: в США рассказали, что происходит на Харьковщине.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xOt3iFE-Bzg
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