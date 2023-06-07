Вы должны немедленно вывести войска из Украины: Госдеп передал РФ новое послание

После взрыва войсками РФ Каховской ГЭС Государственный департамент Соединенных Штатов передал четкий месседж главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на брифинг заместителя спикера Госдепартамента Веданта Патела.

Госдеп США. Фото: GettyImages

В ходе пресс-брифинга российский журналист спросил, есть ли подрыв Каховской ГЭС поводом для телефонного разговора между госсекретарем Блинкеном и главой МИД РФ Лавровым.

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"Наш месседж к министру иностранных дел Лаврова и любому официальному представителю РФ очень четкий: вы должны выйти из Украины, вы должны немедленно вывести свои силы и прекратить свое незаконное и неоправданное вторжение в Украину", — сказал Пател журналисту РФ.

Также замспикера Госдепа подчеркнул об освобождении незаконно заключенных Россией американцев Пола Вилана и Эвана Грешковича.

Отметим, президент США Джо Байден впервые отреагировал на подрыв российскими войсками Каховской ГЭС, который произошел вчера ночью, 6 июня. Он пообещал поддержку Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — реакция Киева и Москвы на подрыв дамбы Каховской ГЭС, который произошел в ночь на 6 июня, оказалась предсказуемой. Украина обвиняет во всём Россию, та, в свою очередь, кивает на Украину. А, что можно сказать о мировой реакции, известной на данный момент? Насколько она (со стороны отдельных стран и международных организаций) адекватна масштабам происходящего? Какие меры могут быть приняты против виновников теракта, за которым явно стоит высшее военно-политическое руководство РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



