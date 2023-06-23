Вы окажетесь в войне против НАТО: в Сенате США предлагают поставить ультиматум РФ

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Кравцев Сергей
В Сенате США уже зарегистрирована резолюция, которая предлагает признать применение ядерного оружия Россией против Украины нападением на страны НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Голоса Америки".
Сенат США. Фото: из открытых источников
Примечательно, что с инициативой принятия данного документа выступили представители, как Демократической, так и Республиканской партии. Проект документа зарегистрировали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм.
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По его словам, размещение российского ядерного оружия в Беларуси вызывает беспокойство и является провокационным. Он также подчеркнул, что сегодня угроза использования Россией ядерного оружия — самая высокая со времен Карибского кризиса.
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