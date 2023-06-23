Вы окажетесь в войне против НАТО: в Сенате США предлагают поставить ультиматум РФ

В Сенате США уже зарегистрирована резолюция, которая предлагает признать применение ядерного оружия Россией против Украины нападением на страны НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Голоса Америки".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Примечательно, что с инициативой принятия данного документа выступили представители, как Демократической, так и Республиканской партии. Проект документа зарегистрировали демократ Ричард Блументал и республиканец Линдси Грэм.

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"Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, произведет выброс радиации на большие территории в Европе, где также расположены союзники НАТО", — заявил Грэм во время пресс-конференции в Конгрессе.

По его словам, размещение российского ядерного оружия в Беларуси вызывает беспокойство и является провокационным. Он также подчеркнул, что сегодня угроза использования Россией ядерного оружия — самая высокая со времен Карибского кризиса.

"Наше сообщение к тем, кто окружает президента РФ Владимира Путина, заключается в том, что если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-нибудь его даст, вы можете ожидать массивного ответа от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО", — отметил он.

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