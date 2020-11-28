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Главная Новости Мир США Выбирай, чего душа желает: в США расширили возможности для смертной казни
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Выбирай, чего душа желает: в США расширили возможности для смертной казни

Дональд Трамп спешит расширить возможности для смертной казни перед своим уходом с поста президента США

сегодня, 09:25
Автор:

Павел Зинченко

Министерство юстиции США поспешило изменить правила в отношении федеральных смертных казней, поскольку они ускоряют множество запланированных казней в последние дни правления администрации Трампа, включая расширение возможных методов казни, в том числе казнь на электрическом стуле и смерть через расстрел.

Выбирай, чего душа желает: в США расширили возможности для смертной казни

ФОТО: The New Yorker

Утвержденная поправка к правилу "Порядок федеральных казней" предоставляет федеральным прокурорам более широкий выбор вариантов исполнения приговора, чтобы избежать задержек, если штат, в котором заключенный был приговорен, не предоставляет других альтернатив.

Правило было включено в число трех десятков политических изменений, которые президент Дональд Трамп пытается провести до конца своего срока. О предлагаемых изменениях впервые сообщил ProPublica.

Генеральный прокурор Уильям Барр и Управление информации и регулирования продвинули это правило. После того, как одобренная поправка будет опубликована в Федеральном реестре — что может произойти уже в пятницу, по словам представителя Министерства юстиции, — она ​​вступит в силу через 30 дней.

Предлагаемая поправка, которая была опубликована в августе, призывает к альтернативным средствам для федеральных казней, если смертельная инъекция недоступна в штате, в котором обвиняемому вынесен смертный приговор. Она также предполагает, что если штат, где было совершено преступление, не допускает смертных приговоров, судья может назначить другой штат и использовать его возможности для исполнения приговора.

Как сообщало издание "Комментарии", еще одна страна мира введет смертную казнь.


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Источник: https://www.mercurynews.com/2020/11/27/federal-executions-new-rules-include-expanded-options-for-death-by-firing-squad/
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