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Выборы президента США: данные соцопросов по состоянию на 1 ноября

Если верить цифрам, расстояние между Байденом и Трампом сократилось до 10%

сегодня, 18:08 comments718
Автор:

Владимир Лавский

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сократил разрыв от конкурента Джо Байдена до 10%. Об этом сообщает деловое издание The Wall Street Journal, которое и проводило опрос.

Выборы президента США: данные соцопросов по состоянию на 1 ноября

По состоянию на 1 ноября Трамп сократил отставание по уровню общественной поддержки от своего оппонента на выборах Джозефа Байдена на 2%. На данный момент готовы проголосовать за Трампа или уже сделали — 42% американцев, 52% поддерживают Байдена, остальные не планируют принимать участие в выборах или еще не определились. 

Напомним, выборы президента США пройдут 3 октября. 

Ранее "Комментарии" сообщали предыдущие результаты соцопросов. 

Последний опрос проводился с 27 по 29 октября. Согласно данным исследования, Байдена на данный момент поддерживают 52% избирателей, в то время как Трампа — 44%. Еще по два процента опрошенных затрудняются сделать выбор или поддерживают третьего кандидата.

Если верить статистике, то основная аудитория Трампа — это сельские жители, белые мужчины и евангельские христиане. Байден же пользуется популярностью у женщин, эмигрантов из Латинской Америки и молодежи.




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