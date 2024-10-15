Общенациональный рейтинг кандидатов в президенты США Камалы Гаррис и Дональда Трампа за последнюю неделю остался неизменным, говорится в последнем опросе Reuters.

В США продолжается избирательная кампания. Фото из открытых источников

Как и на прошлой неделе, общенациональный рейтинг Гаррис составляет 46%, а Трампа – 43%.

Согласно опросу, американцы более положительно оценивают Гаррис, когда речь идет о противодействии политическому экстремизму, угрозам демократии и сфере здравоохранения. Трампа считается более компетентным в вопросах экономики, безработицы и создания рабочих мест.

Как известно, общенациональные опросы показывают взгляды американских избирателей, однако победителя определяют результаты голосования в каждом штате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай создал гигантскую армию шпионов численностью до 600 тысяч человек. Как пишет The Wall Street Journal, разведывательные операции Пекина превышают по своему масштабу деятельность КГБ. Сообщается, что китайские операции носят разный характер – от кибератак и научного и промышленного шпионажа до подкупа политиков. Издание пишет, что у западных спецслужб недостаточно ресурсов для противостояния китайской сети шпионов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усиленно обстреливают Селидово в Донецкой области, поскольку боятся заходить в город "в лоб", сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Селидово шлифуют КАБами. Город реально просто ровняют с землей, потому что понимают, что легко его уже не взять. Боятся заходить в лоб в город, хотя железная дорога в Михайловке уже под их полным контролем, но все равно продолжают делать упор на фланги, потому что до сих пор не смогли закрепиться в черте города", — рассказал офицер ВСУ.