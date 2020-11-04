Выборы Президента США: страну охватили протесты и вооруженные стычки

Мирные демонстрации, вылившиеся в серьезные протесты с привлечением правоохранителей, прошли повсеместно по Соединенным Штатам Америки. Таким образом граждане США выражают несогласие с предварительными результатами выборов главы государства, состоявшихся вчера, 3 ноября. Об этом сообщают местные СМИ.

Так, в столице Штатов Вашингтоне произошли вооруженные стычки с полицией.

В Портленде, штат Орегон, демонстранты с выкриками "К чёрту Дональда Трампа!" сожгли американский флаг. Также они скандировали имена людей, погибших от рук правоохранителей. Некоторые протестующие были в защитной экипировке. Полиция попыталась разогнать демонстрантов, несколько человек были задержаны.

В Сиэтле протестующие, перекрыв движение транспорта, прошлись по улицам с транспарантами Black Lives Matter (Жизнь черных имеет значение).

Известно, что нынешний президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что победа осталась за ним, хотя подсчет голосов еще не окончен.

Отметим, официально на выборах президента США лидирует Джо Байден. Он выигрывает выборы на пост Президента страны с минимальным отрывом, но объявление результатов голосования затягивается.





















Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Вашингтоне во время выборов президента США у Белого дома произошел теракт. Неизвестный порезал ножом четырех человек — об этом сообщает местная полиция. К счастью, никто не убит, пострадавшим оказывают помощь. На месте уже работает полиция. Какова судьба мужчины с оружием — на данный момент неизвестно.

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