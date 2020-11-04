Выборы в США: возле Белого дома произошел теракт

4 ноября 2020 года в Вашингтоне неизвестный мужчина устроил оружейное нападение на людей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, возле Белого дома в Вашингтоне неизвестный порезал ножом четырех человек — об этом сообщает местная полиция. К счастью, никто не убит, пострадавшим оказывают помощь. На месте уже работает полиция. Какова судьба мужчины с оружием — на данный момент неизвестно.





Как ранее сообщали "Комментарии", в Нью-Йорке во время выборов сообщили о громком скандале.

По данным издания, совет по выборам получил бюллетень, зарегистрированный на женщину 1915 года рождения, которая умерла в 2012 году.

Второй бюллетень был отправлен женщине 1919 года в Бруклине для досрочного голосования. При этом некто запросил открепительное голосование в сентябре. Оба бюллетеня были признаны действительными.

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