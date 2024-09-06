Выборы президента США: Трамп назвал должность, которую предложит Маску

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах предложит миллиардеру Илону Маску возглавить комиссию по эффективности правительства.

Трамп готов пригласить Маска в свою команду. Фото из открытых источников

"Я создам комиссию по эффективности правительства, задачей которой будет проведение полного финансового аудита и аудита эффективности работы всего федерального правительства и предоставление рекомендаций по радикальным реформам", — заявил Дональд Трамп.

По его словам, комиссия в течение шести месяцев с момента создания разработает план устранения "мошенничества и ненадлежащих платежей".

Трамп сообщил, что эту идею обсуждал со своими помощниками в течение недель. Он также рассказал, что Маск согласился возглавить такую комиссию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут захватить Покровск, но это не означает, что оккупация города обязательно произойдет, заявил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. "Ключевое слово "можем". Можем потерять Покровск, можем не потерять. Это война. Здесь зависит от многих факторов. Враг может найти какие-то резервы, но и мы можем найти какие-то резервы. Может подойти больше снарядов, то вообще их не подпустим", – сказал Кирилл Сазонов. Военный не исключает, что оккупанты попытаются отрезать группировки украинской армии на Донетчине от Запорожской группировки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о необходимости увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, поскольку ему "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия Украине". На встрече президента с фракцией "СН" речь не шла о дальнейшем трудоустройстве уже бывшего министра юстиции.