Выборы президента США: в штабе Байдена заявили о важной победе

Кандидат на пост президента США Джо Байден победил в штате Висконсин, заявили в его штабе. Как сообщает телеканал FOX, после обработки 95 процентов бюллетеней Байден набрал 49,6 процента голосов, а его оппонент, действующий президент-республиканец Дональд Трамп — 48,9 процента.



От Висконсина в зачет пойдут голоса десяти выборщиков. Для победы кандидату необходимо набрать 270. По последним данным, Байден набирает 238 голосов, Трамп — 213.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент США Дональд Трамп возмущен результатами выборов в ключевых штатах, где его конкурент Джо Байден начинает побеждать. Свое негодование американский президент выразил в твите.





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