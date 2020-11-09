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Главная Новости Мир США Выборы в США: Байден еще не стал президентом, а уже сделал важный шаг
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Выборы в США: Байден еще не стал президентом, а уже сделал важный шаг

Начать Байден решил с команды, которая будет бороться с COVID-19

сегодня, 18:17
Автор:

Владимир Лавский

Кандидат на пост президента США Джо Байден, который с большой долей вероятности возглавит Белый дом, начал формировать рабочую группу по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в правительстве.

Выборы в США: Байден еще не стал президентом, а уже сделал важный шаг

Как отмечается, Байден планирует объявить о создании этой группы в понедельник, 9 ноября.

По данным источников, в состав команды войдут 12 человек, а возглавят ее три сопредседателя: бывший генеральный хирург Вивек Мурти, бывший комиссар управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Дэвид Кесслер и доктор Марселла Нуньес-Смит из Йельского университета.

Также источники сообщили, что Байден не будет объявлять о выдвижении кандидатур в кабинет министров в течение нескольких недель и может подождать, пока определится состав Сената.

Как ранее сообщали "Комментарии", собака Байдена навсегда войдет в историю мировой политики. 


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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-biden-election-results-11-07-20/h_841ef9242778c5dc1e476d4b7c8a36c9
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