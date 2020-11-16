Выборы в США: Обама сделал заявление о будущем страны

Бывший президент США Барак Обама считает, что победа Джо Байдена на текущих выборах президента даст возможность начать исцеление страны. Об этом он признался в беседе с журналистами ВВС.

"С победой Байдена мы только входим в ту стадию, когда начинается процесс исцеления Соединенных Штатов Америки. Не хватает одного результата голосования, чтобы нация сразу взяла и высоко подняла голову, вернула былую мощь. Американцам нужно научиться слушать друг друга, это самое важное сейчас. Споры о политике будут всегда, но они должны проходить не так", — заявил Обама.

Напомним, на данный момент официальные результаты выборов президента США еще не объявили, но с большой вероятностью победит Джо Байден.

Как ранее сообщали "Комментарии", Дональд Трамп заявил, что просто так не отдаст президентское кресло.

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