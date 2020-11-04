Выборы в США: Байден выходит в лидеры в ключевом штате, шансы Трампа на победу падают

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в штате Висконсин с его 10 выборщиками после обработки 95% голосов. Об этом сообщает Fox News.

Так, у кандидата от демократов 49,38%, а у действующего главы США Дональда Трампа 49,14%.

Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп готовится идти в суд.

Президент США Дональд Трамп считает, что после завершения голосований началось мошенничество во время подсчета голосов. Об этом он заявил во время выступления перед народом.

"Налицо крупное мошенничество в отношении нашей страны. Я уверен в своей победе. Если результаты будут иными — сразу же пойду в Верховный суд. США не дадут себя обмануть", — сказал Трамп.

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