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Главная Новости Мир США Выборы в США: Байден выходит в лидеры в ключевом штате, шансы Трампа на победу падают
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Выборы в США: Байден выходит в лидеры в ключевом штате, шансы Трампа на победу падают

У Байдена вырисовывается победа в Висконсине

сегодня, 12:44 comments855
Автор:

Владимир Лавский

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в штате Висконсин с его 10 выборщиками после обработки 95% голосов. Об этом сообщает Fox News.

Выборы в США: Байден выходит в лидеры в ключевом штате, шансы Трампа на победу падают

Так, у кандидата от демократов 49,38%, а у действующего главы США Дональда Трампа 49,14%.

Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп готовится идти в суд.

Президент США Дональд Трамп считает, что после завершения голосований началось мошенничество во время подсчета голосов. Об этом он заявил во время выступления перед народом. 

"Налицо крупное мошенничество в отношении нашей страны. Я уверен в своей победе. Если результаты будут иными — сразу же пойду в Верховный суд. США не дадут себя обмануть", — сказал Трамп.


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Источник: https://www.foxnews.com/elections/2020/general-results
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