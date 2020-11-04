Выборы в США: Байден выходит в лидеры в ключевом штате, шансы Трампа на победу падают

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Владимир Лавский
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в штате Висконсин с его 10 выборщиками после обработки 95% голосов. Об этом сообщает Fox News.
Так, у кандидата от демократов 49,38%, а у действующего главы США Дональда Трампа 49,14%.
Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп готовится идти в суд.
Президент США Дональд Трамп считает, что после завершения голосований началось мошенничество во время подсчета голосов. Об этом он заявил во время выступления перед народом.
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