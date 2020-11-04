Выборы в США: Трамп готовится идти в суд

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Владимир Лавский
Президент США Дональд Трамп считает, что после завершения голосований началось мошенничество во время подсчета голосов. Об этом он заявил во время выступления перед народом.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Нью-Йорке сообщили о громком скандале во время выборов.
По данным издания, совет по выборам получил бюллетень, зарегистрированный на женщину 1915 года рождения, которая умерла в 2012 году.
Второй бюллетень был отправлен женщине 1919 года в Бруклине для досрочного голосования. При этом некто запросил открепительное голосование в сентябре. Оба бюллетеня были признаны действительными.
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