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Выборы в США: Трамп готовится идти в суд

По мнению Трампа, началась серия мошеннических игр и интриг, чтобы он не стал президентом во второй раз

сегодня, 10:34 comments571
Автор:

Владимир Лавский

Президент США Дональд Трамп считает, что после завершения голосований началось мошенничество во время подсчета голосов. Об этом он заявил во время выступления перед народом. 

Выборы в США: Трамп готовится идти в суд

"Налицо крупное мошенничество в отношении нашей страны. Я уверен в своей победе. Если результаты будут иными — сразу же пойду в Верховный суд. США не дадут себя обмануть", — сказал Трамп.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Нью-Йорке сообщили о громком скандале во время выборов.

По данным издания, совет по выборам получил бюллетень, зарегистрированный на женщину 1915 года рождения, которая умерла в 2012 году.

Второй бюллетень был отправлен женщине 1919 года в Бруклине для досрочного голосования. При этом некто запросил открепительное голосование в сентябре. Оба бюллетеня были признаны действительными.



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