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Выборы в США: Байден вырвался вперед в ключевом штате

В Мичигане обработали 94% процента бюллетеней, и Байден вышел вперед

сегодня, 16:32 comments507
Автор:

Владимир Лавский

Джо Байден стал лидировать в одном из ключевых штатов — Мичигане (16 выборщиков) после обработки 94% бюллетеней. Об этом сообщает New York Times.

Выборы в США: Байден вырвался вперед в ключевом штате

По данным источника, сейчас у Байдена 49,4% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 49,1%. Байден начал резко сокращать отставание от Трампа в Мичигане после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.

Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 4 ноября, вблизи Белого дома случился теракт. 

По данным источника, возле Белого дома в Вашингтоне неизвестный порезал ножом четырех человек — об этом сообщает местная полиция. К счастью, никто не убит, пострадавшим оказывают помощь. На месте уже работает полиция. Какова судьба мужчины с оружием — на данный момент неизвестно.


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Источник: https://www.nytimes.com/live/2020/11/04/us/trump-biden-election
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