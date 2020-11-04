Выборы в США: Байден вырвался вперед в ключевом штате

Джо Байден стал лидировать в одном из ключевых штатов — Мичигане (16 выборщиков) после обработки 94% бюллетеней. Об этом сообщает New York Times.

По данным источника, сейчас у Байдена 49,4% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 49,1%. Байден начал резко сокращать отставание от Трампа в Мичигане после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.

Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 4 ноября, вблизи Белого дома случился теракт.

По данным источника, возле Белого дома в Вашингтоне неизвестный порезал ножом четырех человек — об этом сообщает местная полиция. К счастью, никто не убит, пострадавшим оказывают помощь. На месте уже работает полиция. Какова судьба мужчины с оружием — на данный момент неизвестно.



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