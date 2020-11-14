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Выборы в США: Джо Байден получил поздравления из Китая

Китай нарушил молчание и поздравил Джо Байдена с победой, но лидеры некоторых стран до сих пор воздерживаются от комментариев

сегодня, 10:00
Автор:

Павел Зинченко

Китай в пятницу поздравил Джо Байдена с победой над действующим президентом США Дональдом Трампом. Это произошло более чем через неделю после того, как американцы проголосовали. На даный момент Трамп отказывается признать поражение, но многие мировые лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже связались с Байденом, чтобы поздравить его с победой.

Выборы в США: Джо Байден получил поздравления из Китая

Китай поздравил Джо Байдена

Пекин нарушил молчание во время пресс-конференции, проведенной министерством иностранных дел Китая Ван Вэньбиньом.

"Мы уважаем выбор американского народа. Мы поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис", — сказал официальный представитель министерства иностранных дел  на брифинге для прессы, имея в виду нового вице-президента Камалу Харрис.

Ван также сообщил, что Китай понимает, что "результат выборов в США будет определен в соответствии с законами и процедурами США". Корреспондент DW в Пекине сказал, что Китай, вероятно, так долго ждал, чтобы быть уверенным, что победа кандидата от Демократической партии стала очевидной.

В свою очередь, лидеры России, Бразилии и Мексики по-прежнему воздерживаются, ожидая подтверждения результатов голосования Коллегией выборщиков США. Это должно произойти в следующем месяце.

Как сообщало издание "Комментарии", Папа Римский благословил Джо Байдена.


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Источник: https://www.dw.com/en/us-election-china-congratulates-joe-biden-on-victory/a-55584949
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