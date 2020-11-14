Выборы в США: Джо Байден получил поздравления из Китая

Язык
Coinspot 14.11.2020
BTC/USD
16035.68
ETH/USD
463.90
LTC/USD
63.46
НБУ 14.11.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Павел Зинченко
Китай в пятницу поздравил Джо Байдена с победой над действующим президентом США Дональдом Трампом. Это произошло более чем через неделю после того, как американцы проголосовали. На даный момент Трамп отказывается признать поражение, но многие мировые лидеры, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже связались с Байденом, чтобы поздравить его с победой.
Китай поздравил Джо Байдена
Пекин нарушил молчание во время пресс-конференции, проведенной министерством иностранных дел Китая Ван Вэньбиньом.
Ван также сообщил, что Китай понимает, что "результат выборов в США будет определен в соответствии с законами и процедурами США". Корреспондент DW в Пекине сказал, что Китай, вероятно, так долго ждал, чтобы быть уверенным, что победа кандидата от Демократической партии стала очевидной.
В свою очередь, лидеры России, Бразилии и Мексики по-прежнему воздерживаются, ожидая подтверждения результатов голосования Коллегией выборщиков США. Это должно произойти в следующем месяце.
Как сообщало издание "Комментарии", Папа Римский благословил Джо Байдена.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости