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Выборы в США: Фейсбук переименовал аккаунт Трампа (ФОТОФАКТ)

Теперь Трамп - "кандидат на государственную должность"

сегодня, 18:37
Автор:

Владимир Лавский

Официальная страница Дональда Трампа теперь подписана как "кандидат на государственную должность". Ранее там значилась подпись — "президент Соединенных Штатов Америки". Данный шаг — традиционный для соцсети, которая гарантирует объективность и честность в Интернете. Таким образом, можно сделать вывод, что фейсбук уже признал поражение Трампа на выборах-2020, где, скорее всего, победу одержит Джо Байден.

Выборы в США: Фейсбук переименовал аккаунт Трампа (ФОТОФАКТ)

Выборы в США: Фейсбук переименовал аккаунт Трампа (ФОТОФАКТ) - фото 2

Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп впервые за восемь дней выступил перед СМИ.

"Кто знает, чья администрация будет здесь? Наверное, время покажет", — заявил Трамп.

Президент США также добавил, что его администрация не собирается уходить на карантин из-за коронавируса. Дональд Трамп сообщил также, что вакцинация от коронавируса для всего населения США станет доступной в апреле 2021 года. В первую очередь, в США будут прививать людей из группы риска и работников сферы здравоохранения.


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