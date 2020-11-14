Выборы в США: Фейсбук переименовал аккаунт Трампа (ФОТОФАКТ)

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Владимир Лавский
Официальная страница Дональда Трампа теперь подписана как "кандидат на государственную должность". Ранее там значилась подпись — "президент Соединенных Штатов Америки". Данный шаг — традиционный для соцсети, которая гарантирует объективность и честность в Интернете. Таким образом, можно сделать вывод, что фейсбук уже признал поражение Трампа на выборах-2020, где, скорее всего, победу одержит Джо Байден.
Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп впервые за восемь дней выступил перед СМИ.
Президент США также добавил, что его администрация не собирается уходить на карантин из-за коронавируса. Дональд Трамп сообщил также, что вакцинация от коронавируса для всего населения США станет доступной в апреле 2021 года. В первую очередь, в США будут прививать людей из группы риска и работников сферы здравоохранения.
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