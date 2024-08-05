Выборы в США: кто из кандидатов удерживает лидерство

Вице-президент США Камала Гаррис минимально, но стабильно опережает Дональда Трампа по симпатиям избирателей. Как передает портал "Комментарии", это показал новый социологический опрос, проведенный по заказу CBS News.

Трамп и Гаррис. Фото: из открытых источников

Так, на общенациональном уровне Камала Гаррис имеет поддержку 50% избирателей, а Дональд Трамп — 49%. В так называемых колеблющихся штатах, которые обычно и решают исход электоральной битвы между кандидатами в президенты США, пока наблюдается полный паритет: оба кандидата имеют по 50% поддержки местных избирателей.

Как отмечает CBS News, Джо Байден уже давно потерял всякое преимущество над Трампом во время таких опросов.

Однако важнее то, что среди демократических избирателей значительно возросло количество тех, кто однозначно пойдут голосовать. Это уменьшает шансы Трампа на победу за счет большей мобилизации "своих" избирателей. К тому же количество республиканцев, которые "точно проголосуют", наоборот немного снизилось за последние две недели.

Показательно, что Гаррис является однозначным лидером симпатий среди избирателей, которые в прошлом редко ходили на выборы, но в этот раз точно хотят проголосовать.

"В более общем плане все это указывает на то, что выборы вполне могут зависеть от явки избирателей и, в частности, от избирателей с незначительной явкой — тех, кто не всегда приходит на выборы", — отмечает CBS News.

Также интересно, что предвыборные рейтинги Гаррис и Трампа симметрично разделились между избирателями разного пола. Так, действующий вице-президент значительно опережает республиканского кандидата по количеству голосов среди женщин (54% против 45%) и так же значительно уступает среди избирателей-мужчин (45% против 54%).

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