Выборы в США: с каким важным решением все еще не определилась Гаррис

Нынешняя вице-президент США и будущая кандидат в президенты от Демократической партии Камала Гаррис все еще не избрала себе соратника и претендента на будущий пост вице-президента. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Вице-президент США Камала Гаррис. Фото: Getty Images

Отмечается, что уже на следующей неделе Гаррис должна отправиться в турне по Соединенным Штатам вместе со своим соратником. Но она еще не объявила кто это будет.

Вероятным претендентом на этот пост является губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, который планировал провести ряд мер по сбору средств в Нью-Йорке в эти выходные, в том числе в Хэмптоне. Однако эти меры были отменены.

Известно, что у Шапиро было несколько встреч с помощниками Гаррис.

В то же время, губернатор штата Иллинойс Джей Притцкер также провел первоначальное и повторное собеседование с помощниками Харрис. Оба собеседования были проведены виртуально, второе состоялось в среду.

Стоит отметить, в июле действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с предвыборной гонки за президентское кресло на прошедших в ноябре выборах.

Своей заменой он предложил кандидатуру нынешнего вице-президента США Камалы Гаррис. Интересно и то, что еще до выдвижения ее кандидатуры Гаррис имела рейтинг более 45% избирателей.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США Камала Гаррис опережает кандидата в президенты США Дональда Трампа в четырех ключевых штатах из семи, которые, вероятно, решат исход выборов в ноябре. Об этом говорится в материале "Bloomberg".

Согласно опросу, проведенного агентством Bloomberg и компанией Morning Consult, Гаррис имеет преимущество над Трампом в Аризоне (49% опрошенных за вице-президента США, против 47% за экс-президента), Висконсине (50% против 47), Мичигане (53% против 42%) и Неваде (47% против 45%).

В то же время оба претендента заручились одинаковом уровнем поддержки в штате Джорджия (47%). Среди оставшихся двух ключевых штатов, Трамп опережает Гаррис в Пенсильвании (50% против 46%) и Северной Каролине (50% против 46%).



