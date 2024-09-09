Выборы в США: кто теперь впереди в национальном опросе The New York Times

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп опережает вице-президента Камала Гаррис на один пункт в новом общенациональном опросе, который провели газета The New York Times и Сиенский колледж. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Трамп и Гаррис. Фото: из открытых источников

Опрос, проведенный среди 1695 зарегистрированных избирателей 3-6 сентября, показал поддержку Трампа на уровне 48% против 47% за Гаррис, с погрешностью в три процентных пункта. Отмечается, что опрос проводился по телефону с помощью интервьюеров в прямом эфире на английском и испанском языках.

В частности, оно показало, что 56% зарегистрированных избирателей считают, что Трамп лучше справится с экономикой, в то время как 51% избирателей оценили текущие экономические условия как плохие.

В издании напомнили, что Гаррис и Трамп встретятся во вторник вечером в Филадельфии на единственных запланированных дебатах перед выборами, которые пройдут в ноябре.

"Опрос показал, что 28% потенциальных избирателей считают, что им нужно знать больше о Гаррисе, ставшей кандидатом от Демократической партии, когда президент Джо Байден объявил в июле, что не будет баллотироваться снова. В последнем опросе демократы имели небольшое преимущество в энтузиазме: 91% заявили, что они с энтузиазмом собираются голосовать против 85% республиканцев", — добавили в Bloomberg.

Читайте на портале "Комментарии" — вице-президент США Камала Гаррис несколько опережает кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в так называемых ключевых штатах, результаты которых часто решают судьбу президентских выборов. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты опроса CNN/SSRS.

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