Выборы в США могут стать последним шансом Украины: Портников насторожил опасностью

Результаты промежуточных выборов в Конгресс США не стоит оценивать для Украины только из-за победы демократов или республиканцев. Для Киева гораздо важнее, насколько новый состав американского парламента будет готов поддерживать Украину и сдерживать возможные решения Белого дома, противоречащие ее интересам. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников.

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По его словам, Украине нужен Конгресс, способный не только принимать необходимые законопроекты, но и находить общий язык с президентом США по вопросу дальнейшей помощи Киеву.

"Я думаю, что нам потребовался бы Конгресс, который мог бы сотрудничать с президентом Соединенных Штатов с точки зрения победы Украины. Этот Конгресс, который есть сейчас, уже принял Акт о поддержке Украины, который предусматривал возобновление нам финансовой помощи", — отметил Портников.

Обозреватель обратил внимание, что важные для Киева решения удавалось продвигать даже при республиканском большинстве. Потому партийная принадлежность конгрессменов сама по себе еще не определяет будущее американской поддержки.

"Будем надеяться, что новый состав Конгресса продолжит эту линию", — подчеркнул журналист.

По его мнению, Украине следует сосредоточиться на работе с представителями обеих американских партий. Особое значение приобретает способность законодателей влиять на президента и не позволять Белому дому единолично определять политику в отношении Киева.

"Нужно иначе задавать вопрос: не какая партия должна победить на выборах, чтобы нам было лучше, а с каким именно Конгрессом нам нужно сотрудничать, чтобы он мог сотрудничать с президентом Соединенных Штатов с точки зрения помощи Украине и чтобы президент США не мог игнорировать точку зрения своих парламентариев", — подытожил Портников.

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