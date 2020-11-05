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Главная Новости Мир США Выборы в США: один из кандидатов в 17 голосах от победы
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Выборы в США: один из кандидатов в 17 голосах от победы

Похоже, судьба президентской гонки уже решена

сегодня, 03:56
Автор:

Владимир Лавский

Как сообщает портал Associated Press, Джо Байдену остается набрать 17 голосов, чтобы стать президентом США.

Выборы в США: один из кандидатов в 17 голосах от победы

До этого кандидат выиграл в пяти из семи спорных штатов, которые ранее не поддерживали ни республиканцев, ни демократов. Джо Байден на данный момент имеет 254 голоса из 270 для того, чтобы стать руководителем страны. 

На данный момент ситуация выглядит так: 

Как ранее сообщали "Комментарии", Дональд Трамп идет в суд.

Как заявил заместитель руководителя штаба Джастина Кларка, это было сделано, чтобы "помешать работникам избирательных комиссий — демократам — скрывать процесс подсчета и обработки бюллетеней от наблюдателей — республиканцев". По его словам, кампания Трампа требует временной приостановки подсчета до того времени, "пока не будет нормального уровня прозрачности, и республиканцы не смогут убедиться в том, что подсчет голосов осуществляется открыто и по закону".


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