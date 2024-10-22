Выборы в США: опрос показал, кто вырвался вперед

Вице-президент США и кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис незначительно опережает кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, а именно 46% против 43%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные нового опроса Reuters/Ipsos.

США. Фото: из открытых источников

"По результатам шестидневного опроса, который завершился в понедельник, преимущество Гаррис над Трампом мало чем отличается от 45% до 42% по данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного неделей ранее, что подтверждает мнение о том, что борьба является чрезвычайно напряженной, поскольку до выборов 5 ноября осталось всего две недели", — отметили в материале.

В частности, опрос свидетельствует о том, что Гаррис является лидером в пределах погрешности, тогда как последний опрос показал, что она опережает экс-президента США лишь на 2% пункта, если пользоваться не округленными данными.

Также новый опрос показал, что избиратели не хорошо понимают состояние экономики и иммиграции в США. В то же время они поддержат именно подход Трампа по этим вопросам.

Кроме того, примерно 70% опрошенных избирателей отметили, что стоимость жизни становится больше в неправильном направлении. В частности, 60% заявили, что экономика движется в неправильном направлении, а 65% так же ответили относительно иммиграционной политики.

В то же время опрошенные граждане США считают экономику и иммиграцию важнейшими проблемами страны. Когда у них спросили, кто из кандидатов придерживается лучшей позиции по этим вопросам, то в их понимании лидирует Трамп по экономике — 46% против 38% и по иммиграции — 58% против 35% у Гаррис.

В свою очередь 35% респондентов утверждают, что следующий президент в первые 100 дней своей работы должен в первую очередь сосредоточиться на иммиграции. В то время, как 11% респондентов указали на неравенство доходов, а 10% — на здравоохранение и налоги.

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