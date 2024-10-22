СМИ узнали настоящую причину: почему Европа панически боится победы Трампа на выборах

Европейские финансисты не находят себе места, понимая, какой ущерб может нанести Дональд Трамп, если одержит победу на предстоящих выборах президента США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что наибольшую обеспокоенность вызывает обещание Трампа ввести пошлины на товары в размере 60% для Китая и до 20% для остальных стран. Такие меры вызовут крупнейший торговый шок со времен закона Смута-Хоули, углубившего Великую депрессию 1930-х годов, и превзойдут последствия его действий в прошлый президентский срок. Учитывая это, некоторые руководители центральных банков обеспокоены тем, что победа Трампа на выборах может усложнить работу по усмирению инфляции без обвала экономики.

В материале говорится, что центробанки от Франкфурта-на-Майне до Лондона и Стокгольма сталкиваются с самыми туманными перспективами со времен вторжения России в Украину. При этом глава Риксбанка Эрик Тедин признал угрозы, но при этом предупредил, что пока рано делать какие-либо выводы.

Европа сейчас более слаба, чем в прошлое президентство Трампа. В 2017 году в Украине и на Ближнем Востоке не бушевали войны. В еврозоне наблюдался самый сильный годовой рост за десятилетие, а в Великобритании — лучший год с 2014 года.

Теперь даже рост в Великобритании замедляется, в Германии намечается второй годовой спад подряд, а французским компаниям и домохозяйствам предстоит сокращение расходов и повышение налогов на сумму около 60 миллиардов евро.

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