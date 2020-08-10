Трамп или Байден: кто из кандидатов больше подходит Китаю, России и Украине

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Президентская предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки в самом разгаре. На выходных в СМИ появились прогнозы профессора Американского университета в Вашингтоне Алана Лихтмана, неоднократно предсказывавшего результаты американских выборов. Политолог пророчит победу бывшему вице-президенту Джо Байдену из Демократической партии США. Директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина считает, что победа Байдена предпочтительнее Китаю, в то время как Россия желает переизбрания на второй срок действующего президента Дональда Трампа и выступает против победы Байдена. Насколько данные суждения соответствуют реальности, разбирались наши журналисты.



Провидец американской политики

На прогнозы 73-летнего профессора Алана Лихтмана все-таки стоит обратить внимание. Ведь, начиная с 1984 года, он ошибся всего лишь один раз: президентские выборы 2000 года завершились победой республиканца Джорджа Буша-младшего, а не вице-президента Альберта Гора, чьим советником работал эксперт. В своих прогнозах политолог руководствуется не результатами соцопросов, а методикой "13 ключей к Белому дому", разработанной совместно с геофизиком Владимиром Кейлис-Бороком.

Кандидат в президенты анализируется в контексте 13-ти факторов: количество мест, полученных правящей партией после промежуточных выборов, наличие или отсутствие серьезных конкурентов внутри партии, должность кандидата, наличие или отсутствие влиятельных независимых кандидатов, рецессии экономики, рост ВВП, основательные реформі, общественные беспорядки, военные и внешнеполитические успехи и поражения, а также харизма претендента на пост. Вероятность победы велика, если хотя бы пять негативных факторов не касаются кандидата.

По логике Лихтмана, президентские выборы в США 2020 года складываются не в пользу Трампа в силу шести факторов. По итогам промежуточных выборов 2018 года Республиканская партия потеряла большинство мест в Палате представителей Конгресса США. Экономика переживает негативные последствия карантина из-за пандемии коронавируса. Города охвачены насилием и акциями протеста против произвола полицейских.

Во внешней политике Белый дом постигла череда неудач: не удалось убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия, Иран – от производств баллистических ракет и вмешательства во внутренние дела ближневосточных стран, а также принудить Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Кроме того ухудшились отношения с партнерами по НАТО – Турцией и странами-членами ЕС.

Когда выборы президента США сопровождаются обвинениями действующего главы государства в расизме, а оппонентом является опытный госслужащий, безупречно подкованный в вопросах международных отношений, с полувековым опытом политической деятельности, конкурировать становиться еще сложнее. В 2020 году прогнозы Лихтмана совпадают с результатами соцопроса Research Co.: за Байдена готовы отдать голоса 48% избирателей, а за Трампа – 38%.

Не стоит спешить с выводами, поскольку до дня выборов осталось три месяца, и кандидатам предстоит встретиться на дебатах в октябре. Действующий хозяин Овального кабинета умеет произвести впечатление на публику. По мнению аналитика Дженелл Росс, во время президентских выборов в США в 2016 году Трамп выделяется среди других кандидатов риторическими приемами, преувеличениями, использованием неточных фактов и бравадой.

Ожидания Китая

Стереотип, что для Китая более предпочтителен Байден, чем Трамп, появился после заявления президента о том, что в Китае надеются на приход к власти "Сонного Джо". Противостояние Китая и США – это предвыборный конек Республиканской партии. Ее задача – убедить избирателей в том, что демократы не смогут защитить интересы американских компаний в Китае и сдерживать рост экономического и военно-политического влияния Поднебесной, ответственной стороны за распространение коронавируса и представляющей угрозу для национальной безопасности.

В отличие от администрации экс-президента Барака Обамы, где работал Байден, президент Трамп ввел высокую пошлину на китайскую продукцию, кроме того требует от Пекина освободить американские компании от передачи технологий в обмен на разрешение работать на рынке Китая. В июле 2019 сто бывших чиновников-демократов написали письмо президенту и членам Конгресса, в котором аргументировали, что Китай не является противником или угрозой для США, а в апреле 2020 года заявили, что обеим странам нужно сотрудничать в сфере борьбы с коронавирусом.

Джо Байден может воздержаться от политики давления на Китай, если будет крышевать бизнес-интересы своего сына. В 2013 году Хантер Байден вошел в правление шанхайской инвестиционной компании BHR Equity Investment Fund Management Co., планировавшей привлечь 1,5 млрд долларов в интересах госбанка Китая и Банка развития Китая. Несколько лет спустя Хантер Байден выкупил 10% акций BHR за 420 тыс. долларов.

Не обошлось без лобби влиятельного отца. В 2013 году вице-президент Джо Байден во время визита в Китай встретился с деловым партнером своего сына Джонатаном Ли, и через несколько дней BHR получила лицензию от китайского правительства, а Ли занял должность председателя правления компании.

Но некоторые эксперты придерживаются другого мнения. Британский аналитик Том Фоуди считает, что китайские СМИ не преподносят Байдена в качестве выгодной альтернативы, а риторика Трампа – это предвыборный фарс.

Один из основателей неправительственной организации U.S.-Taiwan Watch Янг Куан-шу уверен, что в случае победы Байден по отношению к Китаю будет придерживаться не менее жесткой политики, чем Трамп (если судить по заявлениям людей из окружения кандидата). Бывший помощник госсекретаря США Келли Магзамен осудила Трампа за то, что он использует Тайвань как разменную монету в переговорах с Китаем о прекращении торговой войны, и приостановил поставку многоцелевых истребителей F-16V.

Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс порицает решение президента снять санкции с китайских компаний ZTE ради сохранения первой части торгового соглашения с Китаем. Бывший постпред США в ООН Саманта Пауэр выразила обеспокоенность по поводу политики Пекина по отношению к Гонконгу и стремления упразднить автономию региона.

Бывший представитель Китая в торговых переговорах со Штатами Жоу Цзямин считает, что независимо от результатов выборов президента американо-китайские отношения не улучшаться. Байден известен как сторонник американо-китайского сотрудничества, но в последнее время он осуждает китайское правительство за репрессии и ущемление прав уйгуров, подавление демонстраций в Гонконге и хищническую наступательную торговую политику.

Основатель Центра Китая и глобализации Ванг Хуайо видит разницу между Трампом и Байденом в том, что в случае прихода к власти последнего откроется больше сфер для сотрудничества с США, включая торговые вопросы в рамках ВТО, а также защиту климата. В Пекине убеждены, что Трамп разрушил доверие в американо-китайских отношениях, но и Байдену не поют дифирамбы.

Участь России

Стереотип о поддержке Россией кандидата Трампа породили члены Демократической партии, пытающиеся любыми способами не дать президенту переизбраться на второй срок. Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел связей избирательного штаба Трампа на президентских выборах 2016 года со спецслужбами России.

Как сказал Трамп, он последний человек, которого хочет видеть Кремль в кресле президента США, потому что никто другой не был жестче по отношению к РФ. Трамп и республиканцы ужесточили санкции США против РФ, распространили их на финансовый сектор, начали поставки летального оружия в Украину, включая противотанковые комплексы "Джавелин". В июне 2020 года Госдепартамент одобрил продажу Украине 16-ти боевых катеров Mark VI.

Какой позиции по отношению к России будет придерживаться Байден, судить сложно. Экс-президент Обама прислушивался к мнению своего вице-президента по внешнеполитическим вопросам. Во время первого президентского срока Обама проводил политику "перезагрузки" отношений с РФ, а во время второго срока воздерживался от ужесточения антироссийских санкций, введенных в 2014 году.

Байден зарекомендовал себя как осторожный политик, противник односторонних мер, сторонник многостороннего взаимодействия в рамках альянсов и международных организаций. Аналитик Яна Гороховская полагает, что кандидат в президенты выступает против применения военной силы для смены политических режимов в других странах, считая, что прибегать к ней нужно лишь в крайних случаях: для предотвращения угрозы американской безопасности или реагирования на гуманитарные кризисы.

Чрезмерная осторожность Байдена не всегда соответствовала потребностям времени. Он был против проведения успешной военной операции "Буря в пустыни" в 1991 году по освобождению Кувейта от оккупации Ирака, а также пытался отговорить президента Обаму от проведения не менее успешной операции по устранению террориста Усамы бен Ландена в Пакистане в 2011 году.

Учитывая негативный опыт "перезагрузки", и понимая, что договориться с президентом РФ Владимиром Путиным невозможно, Байден продолжит политику санкций. Бывший вице-президент критиковал Трампа за то, что он делает недостаточно для борьбы с вмешательством России во внутренние дела других государств, не ввел новые санкции за то, что российские спецслужбы платили талибам в Афганистане за убийства американских военных.

Позиция Украины

Трампа и Байдена объединяет критическое отношение к Украине. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, Трамп акцентировал внимание на проблеме коррупции в Украине. Байден выразил разочарование экс-президентом Петром Порошенко, поскольку он не уделял достаточно внимания борьбе с коррупцией и необходимым реформам. Бывшего вице-президента раздражал разлад в правящей коалиции, неспособность Порошенко и Арсения Яценюка объединить усилия в интересах государства и отодвинуть партийную конкуренцию на задний план.

Недавнее обвинение Министерством юстиции США украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов долларов "ПриватБанка" и отмывании их за границей, в том числе в США, выставляет Украину не в лучшем свете в глазах обоих кандидатов на пост президента. Все же для Байдена украинский вопрос менее популярен, чем для Трампа. Хантера Байдена подозревают в участии в коррупционных схемах во время его работы в украинской нефтегазовой компании "Буризма" Николая Злочевского. Байден настоял на том, чтобы Порошенко снял с должности генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося расследованием этого дела.

Банковой не стоит поддерживать на американских выборах одного из кандидатов. Такую ошибку уже допустил Порошенко, поддерживая в 2016 года Хиллари Клинтон, что вызвало раздражение Трампа. На выборах президента США Украине необходимо искать индивидуальный подход к победителю.

Ранее "Комментарии" анализировали, как команда Трампа заимствует украинские политические технологии.



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