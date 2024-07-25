Выборы в США: сало известно, поддержит ли Обама кандидатуру Гаррис

Бывший президент США Барак Обама, который имеет авторитет внутри Демократической партии, в ближайшее время объявит о поддержке Камалы Гаррис как кандидата от демократов на выборы президента. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NBC".

Барак Обама. Фото: из открытых источников

Четверо информированных лиц сообщили, что Барак Обама тесно общался с Харрис после того, как она объявила о своем желании идти на выборы. По словам этих людей, Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Гаррис и планирует публично поддержать ее в ближайшее время.

"Он регулярно общался с ней и считает, что она хорошо начала", — сказал один из собеседников издания.

Экс-президент остается одним из немногих высокопоставленных демократов, еще публично не поддержавших Харрис. Источники NBC отмечают, что Обама не хочет, чтобы его заявления омрачили момент президента Джо Байдена, в частности, его недавно обращение к нации.

Также сообщается, что помощники Обамы и Харрис обсуждали возможность организации совместного участия в предвыборной кампании, хотя дата не была выбрана.

По данным источников, бывший президент предложил Харрис консультацию по организации кампании и другим аспектам проведения успешной заявки на Белый дом.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США Камала Гаррис, которая, скорее всего, станет соперницей Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, уступает ему в пределах статистической погрешности, в то же время ее кандидатуру поддерживает большинство зарегистрированных избирателей Демократической партии. Об этом свидетельствует опрос, который проводился по заказу телеканала CNN.

Опрос показал, что на общенациональном уровне Дональда Трампа поддерживают 49% зарегистрированных избирателей в США против 46% у Камалы Гаррис. Эта разница находится в пределах статистической погрешности опроса, но все равно меньше, чем между Трампом и Байденом (6 процентных пунктов).

Респонденты преимущественно поддержали как решение Байдена уйти в отставку, так и его выбор остаться на посту президента до конца срока.



