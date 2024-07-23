Выборы в США: СМИ узнали, на кого делает ставку Киев

Украина будет продолжать поддерживать контакты с республиканцами и демократами и избегать втягивания во внутреннюю политику США и вероятную борьбу между Дональдом Трампом и Камалой Гаррис. Как сообщает портал "Коменатри", об этом пишет The Guardian, со ссылкой на официальных лиц в Киеве.

Володимир Зеленський та Камала Харріс. Фото: з відкритих джерел

Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье тепло отдал дань Джо Байдену, который покидает должность, поблагодарив его за "непреклонную поддержку". Он высоко оценил "смелые шаги" президента США в ответ на "сложные времена" и вторжение России в 2022 году.

"Администрация Зеленского приложила усилия, чтобы беспристрастно подходить к непредсказуемым и быстротечным событиям в Вашингтоне. Ее главным приоритетом является избегание вовлечения во внутренний политический конфликт США, который может ослабить борьбу с Москвой", — отмечают авторы.

При этом собеседник СМИ в Киеве заявил, что "наша официальная позиция четкая – мы ищем поддержки обеих партий".

В Украине уверены, что результат ноябрьских выборов в США не изменит международные приоритеты Украины. Главный из них – прекращение войны – не замораживанием текущих линий боя, а "справедливым" миром, а это может произойти только при сильном лидерстве и поддержке США.

"Кроме того, Киев хочет благоприятных решений, которые позволили бы снизить возможности России. Администрация Байдена отказалась разрешить американскому оружию большой дальности поражать цели внутри России, такие как военные аэродромы", — добавляет издание.

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