Выборы в США: СМИ узнали о политических амбициях Трампа

Пока действующий президент США Дональд Трамп на встрече с советника сообщил, что рассматривает возможность снова идти на выборы президента в 2024 году. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Как отмечает издание, такая реакция Трампа свидетельствует о том, что он уже признал поражение в текущей гонке. На данный момент Трамп продолжает настаивать на том, что он настоящий победитель, что произошли фальсификации выборов, и его команда будет бороться до конца в судах. Однако, по данным источника, шансов на успешную апелляцию у него практически нет.

Изданию не удалось оперативно связаться с представителями штаба Трампа и Белого дома для комментариев.

Как отмечает издание, политические консультанты республиканцев негативно воспринимают перспективы баллотирования Трампа, который может сохранить большое политическое влияние даже через 4 года после потери президентского поста.

Как ранее сообщали "Комментарии", собака Джо Байдена навсегда войдет в историю мировой политики.

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