Выборы в США: СМИ узнали результаты голосования в спорных штатах

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден, по предварительным подсчетам, одержал окончательную победу еще в двух ключевых штатах — Джорджии и Аризоне и получает в конечном счете 306 голосов выборщиков. Об этом сообщает CNN со ссылкой избирательную комиссию.

Так, по данным телеканала, в Джорджии Джо Байден обходит Дональда Трампа более чем 14 тыс. голосов при подсчете 99% бюллетеней. То есть, преимущество демократа больше голосов, которые осталось обработать в этом штате. Подобная ситуация сложилась в традиционно республиканском штате Аризона, где Байден опережает Трампа почти 11 тыс. голосов.

Ранее американские СМИ сообщили о победе кандидата от демократов это в нескольких ключевых штатах — Филадельфии, Висконсине и Мичигане. Дональд Трамп взял первенство в Северной Каролине и Аляске.

Таким образом, по прогнозу CNN, Джо Байден получает 306 голосов выборщиков, тогда как для победы нужно лишь 270. В арсенале Дональда Трампа — 232 выборщика.

Ранее "Комментарии" писали, что Дональд Трамп впервые за восемь дней пообщался с прессой.





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