Выборы в США: стали известны результаты опроса, кто впереди в ключевых штатах

Камала Гаррис сохранила лидерство, которое она сумела занять ранее, стартовав в президентской гонке. На сегодняшний день вице-президент лидирует или идет вровень с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи штатов, которые, скорее всего, определят исход выборов в США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg.

Гаррис и Трамп. Фото: из открытых источников

Опрос Bloomberg News/Morning Consul, проведенный в колеблющихся штатах после состоявшегося на прошлой неделе Национального съезда Демократической партии, показал, что вице-президент сократила или ликвидировала преимущество Трампа по ключевым экономическим вопросам и зарекомендовала себя как более заслуживающая доверия, чем ее соперник, в плане защиты личных свобод.

Гаррис теперь лидирует на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.

Камала Гаррис открыла новые возможности для победы, вернув в игру колеблющиеся штаты "Солнечного пояса", такие как Джорджия и Невада. Нигде это не бросается в глаза так, как в Северной Каролине, где Гаррис сейчас имеет преимущество в 2 п.п. Ни один кандидат в президенты от Демократической партии не побеждал там со времен Барака Обамы в 2008 году, а Трамп лидировал с перевесом в 10 п.п. еще в апреле.

Растущий рейтинг Гаррис в Северной Каролине заставило республиканцев потратить более 16 млн долларов на телевизионную рекламу в поддержку Трампа за последние пять недель. Ближайший штат – Аризона, где кандидаты равны. В Висконсине у Гаррис теперь статистически значимое преимущество в 8 п.п.

Кандидаты в президенты обычно получают небольшой прирост поддержки после пышных съездов, но череда необычных событий этим летом нарушила обычный ритм кампаний.

Ранние президентские дебаты в июне показали, что Байден выступил так плохо, что выбыл из игры под давлением менее чем через месяц. Трамп пережил покушение перед своим собственным съездом и наслаждался самым большим отрывом в национальных опросах как раз перед тем, как Гаррис вступила в гонку, привнеся новый энтузиазм и рекордный сбор средств у демократов.

"Камала Гаррис не получила роста на съезде, потому что она получила рост в начале своей кампании, — сказал Эли Йокли, политический аналитик США в Morning Consult. — То, что мы видим, продолжается с тех пор, как она вступила в гонку, — это существенное позитивное освещение, прорывающееся к избирателям. Шумиха вокруг ее кампании очень позитивная".

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