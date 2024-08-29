logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Интрига выборов в США: действительно ли Трамп пошел в отрыв
commentss НОВОСТИ Все новости

Интрига выборов в США: действительно ли Трамп пошел в отрыв

По информации The Hill, Трамп опережает Камалу Гаррис среди независимых избирателей

сегодня, 11:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает вице-президента США и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Гаррис среди независимых избирателей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Hill".

Интрига выборов в США: действительно ли Трамп пошел в отрыв

Трамп и Гаррис. Фото: из открытых источников

Отмечается, что согласно результатам нового опроса, 42% независимых избирателей заявили о планах голосовать за Трампа, в то время как 37% сказали, что отдадут свой голос за Гаррис. 13% независимых избирателей не уверены, за кого будут голосовать.

В то же время "WSJ" пишет, что соседи Камалы Гаррис готовы проголосовать за нее, но при одном условии – если она продаст свой дом. Живущих на одной улице с Гаррис раздражает, что улица постоянно перекрыта, возникают пробки из-за мер безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — кандидат в президенты США Дональд Трамп месяцами критиковал Джо Байдена из-за его возраста, старости и невозможности американского президента полноценно выполнять свои обязанности в случае переизбрания. Однако теперь он столкнулся с такой же критикой от Камалы Гаррис.

Команда Гаррис начала критиковать в своей предвыборной кампании возраст Трампа и его лозунг "Сделаем Америку великой снова!", указывая, что оба фактора являются пережитками прошлого, тогда как страна должна двигаться в будущее.

"Часть кампании Трампа, безусловно, состоит в том, чтобы вернуть страну, а не двигать ее вперед — вернуть ее в то время, к которому люди не хотят возвращаться. Возраст является частью этого", — сказала советница Байдена Анита Данн.

Также издание "Комментарии" сообщало – выборы в США: кто из кандидатов ближе к победе в трех ключевых штатах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости