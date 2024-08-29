Интрига выборов в США: действительно ли Трамп пошел в отрыв

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опережает вице-президента США и кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Гаррис среди независимых избирателей. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Hill".

Трамп и Гаррис. Фото: из открытых источников

Отмечается, что согласно результатам нового опроса, 42% независимых избирателей заявили о планах голосовать за Трампа, в то время как 37% сказали, что отдадут свой голос за Гаррис. 13% независимых избирателей не уверены, за кого будут голосовать.

В то же время "WSJ" пишет, что соседи Камалы Гаррис готовы проголосовать за нее, но при одном условии – если она продаст свой дом. Живущих на одной улице с Гаррис раздражает, что улица постоянно перекрыта, возникают пробки из-за мер безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — кандидат в президенты США Дональд Трамп месяцами критиковал Джо Байдена из-за его возраста, старости и невозможности американского президента полноценно выполнять свои обязанности в случае переизбрания. Однако теперь он столкнулся с такой же критикой от Камалы Гаррис.

Команда Гаррис начала критиковать в своей предвыборной кампании возраст Трампа и его лозунг "Сделаем Америку великой снова!", указывая, что оба фактора являются пережитками прошлого, тогда как страна должна двигаться в будущее.

"Часть кампании Трампа, безусловно, состоит в том, чтобы вернуть страну, а не двигать ее вперед — вернуть ее в то время, к которому люди не хотят возвращаться. Возраст является частью этого", — сказала советница Байдена Анита Данн.

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