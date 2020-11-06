Выборы в США: сын Дональда Трампа предложил начать глобальную войну

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Владимир Лавский
Старший сын президента США Дональд Трамп-младший назвал "глобальную войну" за победу его отца на выборах "лучшей вещью, которую можно сделать для будущего Америки". Об этом он написал на своей странице в Твиттере.
Вскоре социальная сеть отметила эту публикацию как такую, которая может ввести в заблуждение избирателей.
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