Выборы в США: сын Дональда Трампа предложил начать глобальную войну

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший назвал "глобальную войну" за победу его отца на выборах "лучшей вещью, которую можно сделать для будущего Америки". Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Лучшая вещь, которую можно сделать для будущего Америки, — чтобы Дональд Трамп начал глобальную войну за эти выборы с целью вскрыть весь обман, фальсификации, мертвых или более не живущих в США избирателей, — это все длилось слишком долго. Время расчистить этот бардак и перестать быть похожими на банановую республику!", — заявил Трамп-младший.

Вскоре социальная сеть отметила эту публикацию как такую, которая может ввести в заблуждение избирателей.





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