Выборы в США: Трамп готов передать власть Байдену, но есть один нюанс

Язык
Coinspot 24.11.2020
BTC/USD
18368.08
ETH/USD
605.18
LTC/USD
88.91
НБУ 24.11.2020
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Владимир Лавский
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение главе Управления общих служб США (GSA) Эмили Мерфи о начале процесса передачи дел Джо Байдену. Об этом написал Трамп на своей странице в твиттере.
В то же время, президент отметил, что будет продолжать "бороться в судах" над признанием выборов президента сфальсифицированными.
Как ранее сообщали "Комментарии", Байден отреагировал на скандальную полемику Трампа в последние дни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости