Выборы в США: Трамп готов передать власть Байдену, но есть один нюанс

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал распоряжение главе Управления общих служб США (GSA) Эмили Мерфи о начале процесса передачи дел Джо Байдену. Об этом написал Трамп на своей странице в твиттере.

В то же время, президент отметил, что будет продолжать "бороться в судах" над признанием выборов президента сфальсифицированными.

"Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее стойкую верность и лояльность нашей стране. Она подвергалась харассменту, угрозам и унижению — и я больше не хочу видеть это по отношению к ней, ее семье и сотрудникам GSA. Наша борьба в судах продолжается и я уверен, что наша битва будет выиграна. Не смотря на это, в интересах нашей страны, я рекомендовал Эмили и ее команде сделать все необходимое для соблюдения протоколов. Своей команде я сказал то же самое", — заявил Трамп.





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