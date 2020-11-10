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Выборы в США: Трамп подал иск в суд, Байден также собирается судиться

Адвокаты Дональда Трампа подали судебные иски по результатам подсчета голосов в пяти штатах

сегодня, 08:04
Автор:

Владимир Лавский

Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа и представители Республиканской партии подали целый ряд исков с целью оспорить процесс подсчета голосов по меньшей мере в пяти штатах по итогам президентских выборов. Об этом сообщает агентство Reuters. 

Выборы в США: Трамп подал иск в суд, Байден также собирается судиться

По данным источника, "ловить" в большинстве случаев Трапму все равно нечего. Во-первых, некоторая часть исков уже была отвергнута, а в некоторых штатах, даже если случится перерасчет голосов, то общую картину среди избирателей оно вряд ли изменит.

Со своей стороны Байден намекнул, что сразу пойдет в суд, если его не признают президентом Соединенных Штатов Америки. Демократы рассматривают все возможности, если права их кандидата начнут нарушать. Reuters отмечает, что американским законодательством не установлены четкие сроки, в которые этот надзорный орган должен провозгласить кандидата от той или иной партии победителем всеобщих выборов. Однако обычно это делается после того, как сомнений в его успехе не остается и возникает необходимость как можно скорее запустить процедуру передачи власти, уточняет агентство.

С другой стороны, в штабе Байдена царит полная уверенность, что выборы уже выиграны. 

Как ранее сообщали "Комментарии", свое собственное расследование по результатам выборов и возможным нарушений на них начнет Генеральная прокуратура Соединенных Штатов Америки. 


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-election-transition-biden/biden-camp-considers-legal-action-over-agencys-delay-in-recognizing-transition-idUSKBN27Q04I
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