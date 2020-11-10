Выборы в США: Генпрокуратура начнет собственное расследование

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Владимир Лавский
Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование сообщений о возможных нарушениях на президентских выборах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальный документ Министра юстиции США.
Барр отметил, что расследования должны проводиться только в том случае, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.
Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ уже узнали о политических амбициях Дональда Трампа. И он не планирует покидать политику, заодно успел уволить ключевого министра.
В случае, если президентом США станет Джо Байден, его пес навсегда войдет в историю мировой политики.
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