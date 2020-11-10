kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15279.55

ETH/USD

446.25

LTC/USD

58.34

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Выборы в США: Генпрокуратура начнет собственное расследование
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы в США: Генпрокуратура начнет собственное расследование

Федеральные прокуроры получили задание расследовать возможные нарушения на выборах в США

сегодня, 07:26
Автор:

Владимир Лавский

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам по всей стране провести расследование сообщений о возможных нарушениях на президентских выборах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальный документ Министра юстиции США. 

Выборы в США: Генпрокуратура начнет собственное расследование

Барр отметил, что расследования должны проводиться только в том случае, если существуют "ясные и заслуживающие доверия утверждения о нарушениях", а также если эти возможные нарушения могут повлиять на результаты голосования в каком-либо штате.

Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ уже узнали о политических амбициях Дональда Трампа. И он не планирует покидать политику, заодно успел уволить ключевого министра.  

В случае, если президентом США станет Джо Байден, его пес навсегда войдет в историю мировой политики. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/joe-biden-donald-trump-politics-pandemics-virus-outbreak-919e0eefa95adcf714e8b030bef7810d
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ