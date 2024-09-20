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Выборы в США: Трамп заявил, что евреи будут частично виноваты, если он проиграет

По словам Трампа, он отстает от Камалы Гаррис среди американских евреев.

20 сентября 2024, 20:15
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Лиля Воробьева

  Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что еврейские избиратели США будут частично ответственны, если он проиграет выборы 5 ноября Камали Гаррис, являющейся кандидатом от Демократической партии, передает Reuters.

Выборы в США: Трамп заявил, что евреи будут частично виноваты, если он проиграет

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Во время своего выступления на Национальном саммите Израильско-американского совета в Вашингтоне Трамп выразил обеспокоенность по поводу того, что отстает от Гаррис среди американских евреев.

Трамп подчеркнул, что если Гаррис победит на выборах, Израиль может прекратить свое существование в течение двух лет, а еврейские избиратели, в большинстве своем поддерживающие демократов, будут частично виноваты в таком результате.

Он также упомянул об опросе, который, по его словам, показал, что Гаррис имеет 60% поддержки среди американских евреев. Трамп выразил разочарование тем, что на выборах 2016, которые он выиграл, и на выборах 2020, где проиграл Джо Байдену, он получил менее 30% голосов от евреев.

"Если я не выиграю эти выборы – а еврейский народ действительно будет иметь к этому большое отношение, если это произойдет, потому что если 40%, я имею в виду, 60% людей голосуют за врага – Израиль, по моему мнению, прекратит свое существование в течение двух лет", — отметил Трамп в своем обращении к толпе.

По данным Reuters, непонятно, на какой опрос ссылался Трамп, однако недавнее исследование Pew Research показало, что Гаррис имеет поддержку 65% американских евреев, тогда как Трамп получает 34%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский готовится к встрече с Трампом . Глава украинского государства Владимир Зеленский хочет узнать о видении завершения войны от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Такое заявление президент сделал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.



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Источник: https://www.reuters.com/world/us/donald-trump-says-jews-will-be-partly-blame-if-he-loses-election-2024-09-20/
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