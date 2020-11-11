Выборы в США: в Америке требуют отдать власть Байдену

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) во вторник призвал Госдепартамент участвовать в процессе передачи власти Джозефу Байдену, который, по подсчетам СМИ, одержал победу на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Энгел раскритиковал рассуждения госсекретаря Майкла Помпео на пресс-конференции о передаче полномочий. Помпео сначала выразил уверенность в том, что действующий президент Дональд Трамп будет в итоге назван победителем выборов. Затем глава ведомства все же заверил, что он и его подчиненные будут готовы передать полномочия команде Байдена.

"Госсекретарь Помпео не должен способствовать безосновательным и опасным атакам на легитимность прошедших выборов. Представители администрации должны отказаться от своих лживых утверждений о фальсификации выборов, — говорится в распространенном заявлении конгрессмена. — Федеральное Управление по оказанию услуг общего профиля должно обеспечить финансирование и необходимую поддержку плавного перехода власти, что обеспечит нашу национальную безопасность. Госдепартаменту следует начать подготовку передачи власти избранному президенту Байдену", — заявил Энгел.

В соответствии с американским законодательством руководитель Управления по оказанию услуг общего профиля должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом. Однако глава управления Эмили Мерфи отказывается в настоящее время подписать необходимые документы, указывая на то, что республиканец Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена.

Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп подал иск в суд.





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