Выборы в США: в Америке требуют отдать власть Байдену

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Владимир Лавский
Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) во вторник призвал Госдепартамент участвовать в процессе передачи власти Джозефу Байдену, который, по подсчетам СМИ, одержал победу на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Энгел раскритиковал рассуждения госсекретаря Майкла Помпео на пресс-конференции о передаче полномочий. Помпео сначала выразил уверенность в том, что действующий президент Дональд Трамп будет в итоге назван победителем выборов. Затем глава ведомства все же заверил, что он и его подчиненные будут готовы передать полномочия команде Байдена.
В соответствии с американским законодательством руководитель Управления по оказанию услуг общего профиля должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом. Однако глава управления Эмили Мерфи отказывается в настоящее время подписать необходимые документы, указывая на то, что республиканец Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена.
Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп подал иск в суд.
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