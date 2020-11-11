kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15463.11

ETH/USD

462.02

LTC/USD

60.17

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Выборы в США: в Америке требуют отдать власть Байдену
commentss НОВОСТИ Все новости

Выборы в США: в Америке требуют отдать власть Байдену

Пока Байдена официально не объявили президентом США

сегодня, 02:27
Автор:

Владимир Лавский

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) во вторник призвал Госдепартамент участвовать в процессе передачи власти Джозефу Байдену, который, по подсчетам СМИ, одержал победу на президентских выборах 3 ноября. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Выборы в США: в Америке требуют отдать власть Байдену

Энгел раскритиковал рассуждения госсекретаря Майкла Помпео на пресс-конференции о передаче полномочий. Помпео сначала выразил уверенность в том, что действующий президент Дональд Трамп будет в итоге назван победителем выборов. Затем глава ведомства все же заверил, что он и его подчиненные будут готовы передать полномочия команде Байдена.

"Госсекретарь Помпео не должен способствовать безосновательным и опасным атакам на легитимность прошедших выборов. Представители администрации должны отказаться от своих лживых утверждений о фальсификации выборов, — говорится в распространенном заявлении конгрессмена. — Федеральное Управление по оказанию услуг общего профиля должно обеспечить финансирование и необходимую поддержку плавного перехода власти, что обеспечит нашу национальную безопасность. Госдепартаменту следует начать подготовку передачи власти избранному президенту Байдену", — заявил Энгел.

В соответствии с американским законодательством руководитель Управления по оказанию услуг общего профиля должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом. Однако глава управления Эмили Мерфи отказывается в настоящее время подписать необходимые документы, указывая на то, что республиканец Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп подал иск в суд. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/robeson-obama-trump-voters/2020/11/09/17b83d4e-2272-11eb-a381-7400aa2eda00_story.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ