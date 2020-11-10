Выборы в США: в штабе Трампа сделали официальное заявление

Предвыборный штаб действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа исходит из того, что итоги прошедших выборов главы государства еще не подведены, поэтому борьба еще продолжается. Об этом сообщил юрисконсульт штаба Мэтт Морган в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Вы знаете официальные результаты выборов? Мы еще нет. Подсчет голосов продолжается, если вы забыли. Поэтому пока борьба идет", — сказал Морган.

Как ранее сообщали "Комментарии", СМИ узнали о дальнейших политических амбициях Дональда Трампа.

Как отмечает издание, такая реакция Трампа свидетельствует о том, что он уже признал поражение в текущей гонке. На данный момент Трамп продолжает настаивать на том, что он настоящий победитель, что произошли фальсификации выборов, и его команда будет бороться до конца в судах. Однако, по данным источника, шансов на успешную апелляцию у него практически нет.

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