Высокий суд Лондона разрешил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа экстрадируют из Великобритании в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы. Такое решение вынес Высокий суд Лондона 10 декабря. Об этом сообщает международное информационное агентство BBC. Экстрадиции Джулиана Ассанжа требовали США – американская прокуратура предпочитает привлечь его в суд из-за кражи и раскрытия секретной информации, обнародованной на сайте WikiLeaks в 2006 году.

Джулиан Ассанж - фото из открытых источников

Американская сторона заверила: в случае экстрадиции Ассанж "не будет содержаться в экстремальных и изолированных условиях", а также будет дано согласие на то, чтобы он отбывал любой срок на родине — в Австралии. С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии отвергли. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, как Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.

Напомним, Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование. Об этом сообщает The Guardian. В сообщении Лондонского суда говорится, что помилование было возможно при условии, если Ассанж сказал бы, что Россия не была вовлечена в утечку электронных писем Демократической партии. Сообщается, что такие условия были озвучены в Вестминстерском суде, чтобы заблокировать попытки экстрадировать Ассанжа в США.

В Белом доме опровергли заявление адвоката Джулиана Ассанжа о том, что тодакшний президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя Wikileaks, если тот скажет, что Россия не имеет ничего общего со взломом серверов Демократической партии во время выборов 2016 года, сообщает The Week.

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