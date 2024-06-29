Выступление Байдена на дебатах всколыхнуло Европы: СМИ узнали о реакции политиков

Многие европейские политики были поражены и ошеломлены неудачным выступлением Джо Байдена во время президентских дебатов в четверг. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

После первых президентских дебатов на американских выборах голоса отчаяния звучали со всего основного политического спектра в Европе, рядом с призывами еще интенсивнее готовиться ко второму приходу Дональда Трампа в Белый дом.

Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что "американскую демократию на наших глазах убивает геронтократия". Он имел в виду форму государственного управления, где власть принадлежит лицам, по возрасту превосходящим основной возраст трудоспособного населения.

Немецкий специалист по вопросам внешней политики ХДС Норберт Реттген заявил, что "эта ночь не будет забыта".

"Демократы должны переосмыслить свой выбор. А Германия должна полным ходом готовиться к неопределенному будущему. Если мы не возьмем на себя ответственность за европейскую безопасность сейчас, никто не возьмет", – отметил Реттген.

Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский в своем комментарии обратился к истории.

"Марк Аврелий был великим императором, но он испортил свою преемственность, передав эстафету своему бездарному сыну Коммоду, губительное правление которого и положило начало упадку Рима", – отметил Сикорский.

Сопредседатель аналитического центра Европейского совета по международным отношениям и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт сказал, что выступление Байдена было настолько плохим, что шесть опубликованных предупреждений его совета относительно внешней политики Трампа "теперь являются обязательными для прочтения".

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из немецкой либеральной Свободной демократической партии заявила в интервью Rheinische Post, что тот факт, что такой человек, как Трамп, может снова стать президентом, поскольку демократы не в состоянии выставить против него сильного кандидата, будет исторической трагедией, которую почувствует весь мир.

В Италии бывший премьер-министр Маттео Ренци сказал, что Джо Байден не может выиграть выборы. Он отметил, что Байден с честью служил США и не заслуживает бесславного конца, но "сменить лошадей – это обязанность каждого".

Читайте также на портале "Комментарии" - Байден признал критику после дебатов с Трампом: готов ли принять решение об уходе.



