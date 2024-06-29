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Байден признал критику после дебатов с Трампом: готов ли принять решение об уходе

Джо Байден признал, что уже не молод, но, говорит, что справляется с президентскими обязанностями

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Северной Каролине частично признал критику относительно выступления на президентских дебатах с Дональдом Трампом, однако заявил, что знает, как "выполнять работу" американского президента и не собирается покидать свой пост и снимать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Байден признал критику после дебатов с Трампом: готов ли принять решение об уходе

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Во время обращения к сторонникам Джо Байден признал, что действительно в преклонном возрасте и не так хорошо участвует в дебатах, как раньше.

"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", – сказал президент США.

Лидер американцев добавил, что знает, как "выполнять работу" американского президента, а "когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься".

"Друзья, я даю вам слово Байдена: я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", – подчеркнул глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден отреагировал на слухи о том, что демократы задумались о его замене после дебатов с Дональдом Трампом.

Также издание "Комментарии" сообщало – флеш-опрос американского канала "CNN" показал, что 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил.

Ранее "Комментарии" информировали – Байден заговорил о Третьей мировой: что к этому может привести.




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