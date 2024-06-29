Байден признал критику после дебатов с Трампом: готов ли принять решение об уходе

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Северной Каролине частично признал критику относительно выступления на президентских дебатах с Дональдом Трампом, однако заявил, что знает, как "выполнять работу" американского президента и не собирается покидать свой пост и снимать свою кандидатуру на предстоящих выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Во время обращения к сторонникам Джо Байден признал, что действительно в преклонном возрасте и не так хорошо участвует в дебатах, как раньше.
Лидер американцев добавил, что знает, как "выполнять работу" американского президента, а "когда тебя сбивают с ног, ты поднимаешься".
Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден отреагировал на слухи о том, что демократы задумались о его замене после дебатов с Дональдом Трампом.
Также издание "Комментарии" сообщало – флеш-опрос американского канала "CNN" показал, что 67% зарегистрированных избирателей, наблюдавших за дебатами, считают, что бывший президент Дональд Трамп на них победил.
Ранее "Комментарии" информировали – Байден заговорил о Третьей мировой: что к этому может привести.
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"План закінчення війни буде готовий в цьому році, - Зеленський" И толку от этого плана? Ты, гнида циничная, уже планировал пивко попивать в Крыму, и что? Очередная обіцянка цяцянка. Клоуну поверить - себя обмануть. Мерзкий, циничный Лжец.