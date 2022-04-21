Выступление Байдена о войне в Украине: главные идеи и заявления

21 апреля Джо Байден выступил с речью о поддержке Украины и рассказал, какую помощь еще предоставят США. Президент штатов подчеркнул, что Путин надеется, что единство Запада будет нарушено, однако союзники будут и дальше стоять на защите украинского народа, ведь это их ответственность.

Джо Байден, фото из Twitter/krymrealii

В речи он подчеркнул, что о преступлениях оккупантов на севере Украины должен знать весь мир, а союзникам нужно как можно скорее поставлять оружие украинцам и готовиться к новой стадии войны. Байден подчеркнул, что они с союзниками работают, чтобы как можно скорее предоставить оружие Украине. Были доставлены боеприпасы, гаубицы, артиллерия, дроны, гранатометы, радарные системы для фронта на востоке. Также США способствует выделению военной помощи со стороны других стран.



"Наше единство дает четкий сигнал Путину, что ему не удастся оккупировать Украину. Путин хотел уничтожить украинское правительство. Однако битву за Киев Украина выиграла при поддержке союзников. Мы должны ускорить оказание ей помощи. Сейчас война изменилась в географическом направлении, но она столь же груба. США будет обеспечивать постоянную поставку оружия и поскольку почти исчерпаны остатки из тех расходов, которые были одобрены, я дам запрос в Сенат на еще 800 млн долларов, чтобы поток оружия в Украину не прекращался. Мы предоставим еще 500 млн долларов правительству Украины в рамках экономической поддержки, в итоге это будет 1 млрд долларов за два месяца для стабилизации экономики, которая пострадала от войны. Мы в восторге от храбрости народа этой страны и от храбрости каждого гражданина", — подчеркнул президент.

Кроме того, открыта программа миграции в США для украинских беженцев. Будет предоставлено гуманитарное разрешение для легальной миграции тех, кто имеет в США родственников или уезжает за счет неправительственных организаций. Минфин США принял решение о том, что в порты Штатов запрещено заходить кораблям под флагом россии или имеющим связи с рф. США вводит санкции против лиц, способствующих россии и помогающих ей уклоняться от санкций.

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