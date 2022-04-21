Выступление Байдена о войне в Украине: главные идеи и заявления

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Козлова Альбіна
21 апреля Джо Байден выступил с речью о поддержке Украины и рассказал, какую помощь еще предоставят США. Президент штатов подчеркнул, что Путин надеется, что единство Запада будет нарушено, однако союзники будут и дальше стоять на защите украинского народа, ведь это их ответственность.
Джо Байден, фото из Twitter/krymrealii
В речи он подчеркнул, что о преступлениях оккупантов на севере Украины должен знать весь мир, а союзникам нужно как можно скорее поставлять оружие украинцам и готовиться к новой стадии войны. Байден подчеркнул, что они с союзниками работают, чтобы как можно скорее предоставить оружие Украине. Были доставлены боеприпасы, гаубицы, артиллерия, дроны, гранатометы, радарные системы для фронта на востоке. Также США способствует выделению военной помощи со стороны других стран.
Кроме того, открыта программа миграции в США для украинских беженцев. Будет предоставлено гуманитарное разрешение для легальной миграции тех, кто имеет в США родственников или уезжает за счет неправительственных организаций. Минфин США принял решение о том, что в порты Штатов запрещено заходить кораблям под флагом россии или имеющим связи с рф. США вводит санкции против лиц, способствующих россии и помогающих ей уклоняться от санкций.
Как сообщал портал "Комментарии", как россия меняет тактику в Мариуполе и почему Путин принял такое решение по "Азовстали".
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