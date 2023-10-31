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Выступление Блинкена в Сенате США сорвали пропалестинские протестующие

Активисты США потребовали прекратить поддержку Израиля

сегодня, 19:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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31 октября пропалестинские протестующие прервали слушания по экстренному финансированию для Израиля и Украины. В тот день перед Комитетом по ассигнованиям Сената давали показания госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Выступление Блинкена в Сенате США сорвали пропалестинские протестующие

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

На опубликованном видео по трансляции видно, когда Блинкен давал показания демонстранты прервали слушания. Люди вошли в зал с плакатами и ладонями в красной краске и заявили, что США поддерживает "резню" в палестинской Газе, подвергшейся бомбардировкам со стороны Израиля после того, как ХАМАС напал на израильскую территорию в начале октября.


"Спасите детей Газа. Прекратите огонь сейчас", – скандировали демонстранты.

Кроме того, они выкрикивали лозунги об "уничтожении всех стен от Палестины до Мексики". Сходные фразы были на плакатах.

Все-таки Блинкену удалось закончить свое свидетельство. Ведь охрана вывела демонстрантов из помещения, где прошли слушания. А глава комитета Пэтти Мюррей ненадолго приостанавливала слушания, прежде чем министр обороны Ллойд Остин начал свое выступление.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Израиль сообщил о первых потерях в боях в секторе Газа . О гибели двух военнослужащих ЦАХАЛ после одобрения военной цензуры передают израильские СМИ.

84-я пехотная бригада "Гивати" — пехотная бригада Армии обороны Израиля. Находится в составе 162-й дивизии "Ха-Плада" Южного военного округа. Солдаты Гивати носят фиолетовые береты. Символ бригады — лиса, намекающая на библейских лисиц Самсона, которым этот герой привязал к хвостам факелов и пустил на нивы филистимлян, чтобы сжечь их.



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