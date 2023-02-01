Вызывает беспокойство: у Байдена рассказали, чем расплачивается Россия с Ираном за дроны

США будут дальше плотно сотрудничать с Израилем и другими странами, чтобы не дать Ирану возможности получить ядерное оружие и поставлять ударные дроны в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время пресс-конференции в Иерусалиме.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

Американский высокопоставленный чиновник отметил, что у союзников есть совместные обязательства противостоять опасной активности Тегерана как в регионе, так и за его пределами.



"Одним из видов такой деятельности, о которой мы говорили (Ред. – на встречах в Иерусалиме), было предоставление Ираном РФ беспилотных технологий для применения против Украины", — отметил Блинкен.

Госсекретарь добавил, что Москва поставляет Тегерану военные технологии в обмен на дроны – и это "безусловно вызывает настоящую обеспокоенность у США и Израиля".

Напомним, раньше специальный посол США по вопросам Ирана Роберт Малли подчеркнул, что его страна попытается сорвать поставки иранских дронов в Россию.



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